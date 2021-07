Integrantes de la Coalición de la Esperanza llegarán a Cúcuta

Los nacientes movimientos políticos en Colombia también buscarán lograr un número representativo de votos en el oriente del país, y por esto este jueves 29 de julio los integrantes de la coalición de la esperanza llegarán a la ciudad de Cúcuta para exponer su proyecto político.



Esta coalición está conformada principalmente por Sergio Fajardo exgobernador de Antioquía, el senador Jorge Enrique Robledo, el ex ministro Juan Fernando Cristo, el ex congresista Juan Manuel Galán y el ex jefe negociador del proceso de paz Humberto de la Calle.



Luis Fernando Niño secretario de víctimas de Norte de Santander y actual presidente de la academia de historia en el departamento, le dijo a Caracol Radio que es importante conocer todas las propuestas que se están dando en esta época y con esto poder apoyar a los candidatos que tengan una propuesta sólida para el país.



“Estaremos este jueves visitando la ciudad con los integrantes de la coalición y tendremos un evento muy importante en horas de la noche en el Hotel Casino Internacional en donde lo que se busca es formar las bases para transformar la política en Colombia y darle vida a otras propuestas que buscan mejorar las condiciones de todos los habitantes en el país”, dijo el vocero de esta coalición.

Le puede interesar:Anato oriente inició rueda de negocios virtual para reactivar el turismo



A este naciente movimiento político poco a poco se han ido sumando otras personalidades del ámbito nacional, y se espera poder tener una representación mayoritaria para los comicios que se desarrollarán en el año 2022.