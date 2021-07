Metrosalud ha aplicado 700 mil vacunas contra el COVID-19

Metrosalud alcanzó una cifra de 700 mil vacunas aplicadas, lo que equivale al 40 por ciento del total de los biológicos aplicados en Medellín.

De las 700 mil vacunas que aplicó Metrosalud, 364.700 corresponden a primeras dosis, mientras las 257.641 son de segunda dosis y 83.362 son monodosis del biológico Janssen.

El 65 por ciento de las personas que han llegado a vacunarse a Metrosalud son mujeres y el 35 por ciento restante son hombres. La poblaciones que más se han vacunado son las de la etapa 2 -mayores de 60 años- y la etapa 3 -mayores de 50 años-.

Metrosalud no solo le ha aplicado el biológico a los ciudadanos que no tiene seguridad social, también ha apoyado a los pacientes de EPM y a la población pobre no asegurada. Para Savia Salud suministraron más de 205 mil dosis.

Cuando comenzó el Plan Nacional de Vacunación, Metrosalud contrató a 896 profesionales para apoyar la aplicación de dosis a la población. La red, a parte de contar con sus 35 puntos dispuestos para la inmunización, instaló 9 puntos de aplicación masiva de los biológicos.