"La Gobernadora no me consulto sobre el cierre de Cali": Alcalde Ospina

Contrario a lo que dijo la Gobernadora Clara Luz Roldan en un audio que circuló por redes sociales, en el que manifestó que no podía decretar el cierre de la ciudad porque el alcalde de Cali no se lo permitía, el mandatario caleño señaló que desde hace 25 días no conversa con ella.

“Llevamos 25 días sin hablar y bien no me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado”, dijo el alcalde Ospina. Destacó la estrecha amistad que siempre ha tenido con la Gobernadora pero sobre el tema en mención no ha sido discutido con anticipación.





Insistió en que el cierre de la ciudad no debe ser tenido en cuenta a no ser que las condiciones lo ameriten, reconoció que las comunidades indígenas son nuestros hermanos.

“No debería tener cierre de fronteras a no ser que llegaran personas armadas pero los indígenas son nuestros pueblos hermanos y jamás se me ocurriría a mí que tengo raza, negar el ingreso de otra etnia a nuestra ciudad” puntualizó el alcalde Jorge Iván Ospina.

Medidas durante la conmemoración del 20 de julio

Hacen parte de las medidas dispuestas por la administración antes, durante y después de la conmemoración del 20 de julio.

La alerta amarrilla en el sector salud

Prohibición del parrillero hombre en moto

en moto Prohibición de movilización de escombros , pipas o residuos que pudiesen ser utilizados

, pipas o residuos que pudiesen ser utilizados Alistamiento de primer grado de todas las instituciones publicas

de todas las instituciones publicas Actividades de los gestores de paz y los cascos azules para que estén adelantando actos de mediación

para que estén adelantando actos de mediación La ley seca en Cali comienza a regir a partir de este lunes a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del martes y desde las 7 de la tarde hasta 5 de la mañana del miércoles 21 de julio.

Según la alcaldía de Cali, la ley seca será decretada si las circunstancias lo ameritan.