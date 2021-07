“El alcalde Ospina no me deja cerrar la ciudad”: Gobernadora

En un audio que fue enviado por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, a quien ella llama “jefe”, se refiere al cierre de fronteras decretado en 40 de los 42 municipios del departamento para contrarrestar el avance del Covid-19 y evitar alteración del orden público el próximo 20 de Julio.

“ Si jefe lo que pasa es que acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja, me toca que cerrar es el departamento”, continuó diciendo en el audio la mandataria vallecaucana.

Agrega que a la ciudad han llegado indígenas de distintos municipios de Bolívar, Jamundí, Florida, Candelaria, en la Delfina yendo para Buenaventura.

“Yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Ivan me dijo que no me lo permitía y que me desautorizaba si yo sacaba el decreto”, concluyó la gobernadora Clara Luz Roldan, en el audio que circuló por las distintas redes sociales.

Minutos después de haber circulado el audio, la jefe de comunicaciones de la Gobernación, Yolima Bolaños, emitió la siguiente aclaración.

Aclaración: Buenas noches a todos. Con respecto al audio que está rodando vía WhatsApp, aclaramos a Ustedes que este audio se lo envió la Gobernadora al hijo (Jairo Prado a quien de forma cariñosa le dice "jefe") y quien le preguntó por la entrada de indígenas al departamento. El lo reenvió a alguien que le preguntó del tema y esta persona, creemos de manera inocente, lo viralizó. Lo expresado en el audio de whatsApp aclara las inquietudes que surgieron frente a la llegada de grupos indígenas a la ciudad de Cali.