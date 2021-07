¿Qué ocurrió en accidente del vehículo del concejal Alex Flórez? /

Alex Flórez, concejal de Medellín por el movimiento político Independientes, generó molestia entre sus vecinos en zona rural de Medellín, por una colisión de su vehículo contra el portón de una casa vecina.

El evento ocurrió en la madrugada del lunes, en el vehículo que es otorgado por el concejo de Medellín para transporte y guardar la seguridad de los ediles. Esta es la segunda vez que el concejal se ve envuelto en un caso de siniestro con un vehículo oficial.

En un comunicado, el concejal Flórez explicó que, en el momento del accidente, él no se encontraba en el carro, sino que era manejado por su conductor oficial quien no sufrió heridas de gravedad. “El vehículo tuvo un golpe en la parte frontal y no sufrió afectaciones funcionales”.

El concejal agregó, “Tanto el vehículo como el portón de la finca están siendo reparados en este momento, ambas reparaciones y costos corren por cuenta del conductor”.

Se desconoce cuál es la causa del accidente, algunos vecinos advierten que la calle de acceso a las casas es bastante estrecha y la velocidad con la que se transita no puede ser alta.