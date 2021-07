Aracataca está a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño

Aracataca, Magdalena, se encuentra a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño gracias a la aplicación de 18 mil vacunas de Janssen, Pfizer, Astrazeneca y Sinovac.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Luis Emilio Correa, "el plan piloto de Aracataca se llevó a cabalidad, iniciamos con un aporte de 5.400 vacunas de Janssen, estás fueron aplicadas en un tiempo menor al estipulado".

Le puede interesar: MinSalud autorizó vacunación masiva en doce municipios del Magdalena

Añadió que este proceso de vacunación se ha realizado de la mano de la ESE Luisa Santiaga y la Secretaría de Salud del Magdalena, logrando la cifra de 18 mil vacunas aplicadas en un territorio que cuenta con un poco más de 20 mil habitantes.

"Así las cosas, nos complace saber que ya hemos aplicado 18 mil vacunas y llegarán 6 mil más, haremos un esfuerzo para hacer una 'vacunatón'. Ya nos hemos reunido con el hospital y algunos concejales para que la jornada masiva sea un éxito y poder decir que el casco urbano y los corregimientos grandes ya están inmunizados", dijo el alcalde Correa.

Le puede interesar: Más de 174 mil vacunas han sido aplicadas en Santa Marta

Confirmó el mandatario que se presentaron 'colados' en las jornadas de vacunación, es decir, personas de otros sectores del Magdalena llegaron hasta Aracataca a vacunarse.

Al respecto dijo que "todos somos colombianos y si hay personas que tienen necesidad de la vacuna no le veo problema. Hay comunidades que no ven la necesidad de la vacuna y no quieren vacunarse, hay quienes por el contrario entienden la necesidad de esta".