Estudiantes de la UTB, finalistas de concurso internacional de innovadores /

Estudiantes de diferentes programas y semestres de la Universidad Tecnológica, resultaron finalistas del Primer Concurso Student Entrepreneurship and Innovation Competition, liderado por Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions – LACCEI –, una organización sin ánimo de lucro, conformada por instituciones académicas que ofrecen programas en ingeniería, tecnología o educación, de la cual hace parte la UTB.

Por su emprendimiento e innovación, los estudiantes de la UTB se ubicaron entre los 10 equipos finalistas, de un total de 200 alumnos pertenecientes a diferentes universidades de Latinoamérica y el Caribe, que aspiraban a uno de los 50 equipos seleccionados inicialmente.

El proceso

Los estudiantes UTB iniciaron el proceso en abril de este año, enfocándose en la generación de emprendimientos innovadores, y luego de afrontar diferentes evaluaciones fueron escogidos.

Es de destacar que el concurso de emprendimiento e innovación tiene la finalidad de fomentar la creación de empresa entre jóvenes y pueden participar estudiantes de cualquier programa de las universidades adscritas a LACCEI.

Ideas finalistas

Ecohouse: Es una propuesta que busca construir casas a partir de elementos de reciclaje, a través de un sistema estandarizado de elementos, para crear estructuras acordes con la que debe tener la vivienda.

Los integrantes de este equipo son: Hilva Teresa Muñiz Redondo de Finanza y Negocios Internacionales; Fernando Andrés Gómez González de Ingeniería de Sistema; Leslye Kassandra Carranza Lozada de Comunicación Social; Lina Marcela Guerrero Arroyo de Ingeniería Química; María Camila Hawkins Galezo de Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales; Alexander de Jesús Leyton Coneo de Ingeniería química y Kevin Alfonso Castilla Pomares de Ingeniería Industrial.

Salud Mental: La propuesta busca restablecer la salud mental de personas que hayan sufrido a causa de la pandemia, de tal manera que puedan estar de la mejor manera y superar cualquier consecuencia, utilizando programas técnicos y tecnológicos.

Los integrantes de estos equipos son: Olber Enrique Bustamante Reino de Ingeniería Industrial; Javier David Matallana Ramírez de Ingeniería electrónica; Daniela Sofía Alle Olmos de Ingeniería Ambiental; John Erick Castellón Marriaga de Ingeniería Sistema; Jorge Eliecer Alcázar Orozco de Ingeniería Civil; Dahir Santamaría Marimón de Contaduría Pública y Fabio Enrique Duitama Támara de Ingeniería Mecánica.

Las propuestas ganadoras hacen parte del proceso de aprendizaje en El Patio, a través de la materia de creatividad y emprendimiento impartida por el profesor Luis Carlos Arraut Camargo, PhD. Durante este primer semestre los estudiantes trabajaron asociados con los requerimientos del concurso LACCEI, realizando un proceso de ideación y construcción en esta primera fase del emprendimiento innovador con base en los lineamientos del concurso.

Premios

La final se llevará a cabo de manera virtual, durante la reunión anual de LACCEI, en el mes de julio. Los tres mejores equipos recibirán acompañamiento de la idea y también en dinero en efectivo. El ganador recibirá 600 dólares, el segundo 400 dólares y los terceros 200 dólares. Los tres primeros equipos también tendrán la oportunidad de participar en la reunión de LACCEI del 2022. Todos los equipos finalistas recibirán diploma de honor, así como la universidad participante, de acuerdo con la información suministrada por el director del Centro de innovación y Creatividad El Patio, de la UTB, Luis Carlos Arraut Camargo.