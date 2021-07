Turistas denuncian que compran tiquetes y no los dejan viajar

Viajeros que se encuentran en Papi Quiero piña, en Floridablanca, compraron tiquetes de ida y vuelva para ir a San Gil, Socorro, Barichara, y al parecer, al momento de viajar, los conductores de los buses, no lo permitirían.

La razón que les dan es que no habría cupo y esa diligencia de compra de tiquetes, se debería hacer desde la Terminal de transportes de Bucaramanga.

Esto fue lo que dijeron, " Hay muchos pasajeros, les venden un tiquete de ida y regreso y no les responden, les dicen que que toca ir al terminal, deben ser sinceros, o no venderlos, uno los compra acá por colaborarles, no nos dan solución, dicen que vienenlas busetas con cupo".

Varios turistas están en Papi Quiero Piña sin poder salir a otras zonas teniendo el tiquete, y otra de la razón que les dan es que por llegar de un puente festivo no hay cupo en estos autobuses.