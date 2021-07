“En el Tolima ha imperado la politiquería y las obras inconclusas”:Miguel B

hora sí comenzó el desmarque del senador Miguel Ángel Barreto de su primo y otrora mentor político Oscar Barreto Quiroga.

Sin mencionarlo el congresista señaló que tras un constante recorrido por el departamento, diálogo con alcaldes y comunidad encuentra un departamento con innumerables obras inconclusas, obras que se quedaron en ‘primeras piedras’ además una región capturada por la politiquería.

“Veo mucha politiquería en el departamento. Una gran cantidad de obras inconclusas. Obras que se quedaron en la primera piedra y con la toma de una selfie. Existe un enorme descontento con la actual dirigencia regional”, recalcó Barreto Castillo.

Frente a la gestión del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, el senador del partido Conservador no dudó en afirmar que falta liderazgo y la ciudadanía no tienen un interlocutor además considera que no existe dialogo directo y transparente con la comunidad.

“La ciudad no tiene liderazgo. La comunidad no tiene interlocución con la administración. No hay dialogo. Un ejemplo: Cuando vandalizaron varias busetas, los transportadores no pudieron comunicarse con los funcionarios del gobierno municipal. Me llamaron y tocó a través del Ministerio de Defensa coordinar la acción con la Fuerza Pública, con eso le digo todo”, explicó el senador.

Frente a temas nacionales, Barreto Castillo explicó que en la nueva legislatura que inicia el 20 de julio será de gran importancia para el país la discusión del presupuesto para el año 2022 donde se deberán incluir las inquietudes planteadas por la ciudadanía en las calles además el trámite de una nueva reforma tributaria que es el resultado de un amplio proceso de concertación que está adelantando el Gobierno Nacional.

“La reforma tributaria deberá buscar que quienes más tengan más aporten en impuestos. Debemos revisar que aquellos pensionados que tienen jugosas mesadas que superen los 20 millones pueden aportar”, dice el congresista.

Durante la entrevista en el programa El Personaje de la Semana, Miguel Ángel Barreto pormenorizó cada una de las gestiones que ha desarrollado en favor de los municipios, arroceros, caficultores y en caso de Ibagué, el Sistema Estratégico de Transporte Público.

Barreto destacó que continúa liderando la lucha, pese a la oposición de la Andi y Fenalco, de lograr un aumento en el arancel a las prendas importadas lo que redundaría en un alivio para los empresarios de la confección asimismo, destacó la materialización de una de sus iniciativas como lo fue la reducción de impuestos para los tiquetes aéreos.

Escuche la entrevista completa del Personaje de la Semana con Miguel Ángel Barreto.