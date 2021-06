Docentes reclaman infraestructura para regresar a la presencialidad

Preocupada se declaró la comunidad educativa en la ciudad de Cúcuta por el retorno a las aulas luego de la circular expedida por el Gobierno Nacional y aplicada por las autoridades educativas.

Otardo Rincón rector del Colegio Santos Apóstoles dijo a Caracol Radio que “nosotros avalamos la presencialidad siempre y cuando estén dadas las garantías en materia sanitaria y de infraestructura”.

“Hoy nos preocupa que todos los docentes no están priorizados, no han sido vacunados en su totalidad a esto se suma que carecemos de personal administrativo y dentro de los requisitos esta las normas de bioseguridad, y no sabemos cómo lo vamos a cumplir”, dijo el docente.

A esto se suma, los problemas de inseguridad que han venido afectando a los planteles educativos y donde advierten los profesores las instalaciones han sido víctimas de la delincuencia.

Finalmente señaló que “la situación es muy compleja, y lo que demandamos es una mejor comunicación, apoyo y revisar las condiciones de la comunidad educativa, los colegios, escuelas y poder determinar de la mejor como se define el retorno entendiendo lo que está pasando con esta grave pandemia”, precisó.