El paro y los bloqueos afectaron más que el COVID, aseguran los artesanos

Para algunos artesanos del municipio de Guamo si bien la pandemia los afectó significativamente, ellos reconocer que los bloqueos originados en medio del paro nacional fueron más dañinos para su economía.

Yanet Chachón, una de las artesanas destacadas del Guamo, le dijo a Caracol Radio, “están duro reconocerlo que la pandemia no nos ha dado tan duro como no lo ha dado el paro nacional que fue un fracaso muy grande y yo creería que no sólo para nosotros los artesanos sino para Colombia en general”, afirmó.

Por lo anterior, Chachón le pidió a quienes siguen en los bloqueos que tomen conciencia, “pero vandalismo es diferente a la protesta”, afirmó.

Igualmente, Sol Ángel Briñez, representante de Asopalguamo, manifestó que, con relación al paro, “ha sido difícil porque los sombreros los distribuyen a nivel Tolima y nacionalmente y por los paros hemos tenido represados varios pedidos que no los hemos podido llevar por el paro”, puntualizó.