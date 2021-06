Víctimas de San Jacinto y El Carmen de Bolívar recibieron indemnizaciones

La Unidad para las Víctimas continúa en los Montes de María con las jornadas de notificaciones: en los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar se entregaron recursos por el orden de los 1.800 millones de pesos.

Las víctimas que recibieron su indemnización cumplieron con los requisitos previstos en la ruta y se encuentran priorizadas por el sistema.

“Continuamos con nuestras jornadas de indemnización. En San Jacinto y el Carmen de Bolívar entregamos más de 200 pagos”, expresó Miledy Galeano Paz, directora territorial de la Unidad en Bolívar y San Andrés.

En las jornadas, que contaron con el acompañamiento del Banco Agrario y las Alcaldías municipales, se dieron charlas sobre inversión adecuada de los recursos, recomendaciones de seguridad y se reiteró la importancia de actualizar sus datos y realizar sus trámites de forma gratuita y sin intermediarios en los puntos de atención y líneas habilitadas por la Unidad para la atención no presencial.

Nuevas líneas en Bolívar

La Dirección Territorial habilitó las líneas telefónicas para que las víctimas puedan realizar sus trámites referentes a ayudas humanitarias, indemnizaciones, oferta institucional y todos los procesos establecidos para su reparación.

La líneas son 3218412282 (El Carmen de Bolívar ), 3113395217 (San Jacinto), 3006809658 (Magangué), 3024390435 (Talaigua Nuevo) y 3158682863 (San Martín de Loba). En Cartagena las víctimas pueden comunicarse al teléfono 3206685951.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 4 p.m.

Las víctimas también podrán acceder a los servicios de la entidad y recibir información, atención y asistencia en la página web www.unidadvictimas.gov.co, en el chat web, videollamada, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS (chat por medio de mensajes de texto desde la página y/o desde cualquier celular al código 87305), o la línea nacional 018000911119 y en Bogotá 426 11 11, en los horarios de atención de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.