En el Huila docentes no regresarán a las aulas

La presidenta de la Asociación de Institutores Huilenses, Ana Patricia Polanía, se pronunció respecto de la información emitida a nivel nacional por Fecode, de orientar a los maestros a asistir a las diversas actividades académicas y pedagógicas inherentes al cargo, a partir del día martes 15 de junio y a continuar participando activamente en las tareas.

“Vamos a catar lo que dice la orientación circular 28, en la semana que llega del 15, es una semana para evaluar la situación institucional, esto lo hacemos haya o no paro”, dijo Polanía.

Frente a la orden del Ministerio de Salud de regreso a las aulas, Polanía afirmó, “ellos creen que solo se trata de darnos un tapabocas y ya, aquí no están las condiciones dadas, los maestros no han sido inmunizados y no tenemos ni siquiera el personal, ni la capacidad de afrontar el virus”.

De acuerdo con la Asociación de Institutores de este departamento, la vacunación para los docentes avanza a paso lento, pues en Neiva solo el 20% de docentes han sido vacunados, y en el Huila se ha logrado cubrir una meta del 30% de los docentes vacunados, en lo que respecta a docentes de educación pública.

Milena Oliveros cuantifica la inversión en materia de elementos de bioseguridad en las Instituciones educativas:

“Hemos invertido más de 7807 millones en elementos de bioseguridad para los colegios en este departamento”, explicó la titular de educación departamental.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Huila, actualmente se ha avanzado en 6.439 docentes se han vacunado hasta el momento en el Huila, de educación pública y privada.

Asimismo, para las autoridades de salud la pandemia, no ha sido un factor que genere aumentos en la deserción escolar.