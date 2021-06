“Abramos ya los estadios”: Alcalde de Medellín

Después de asistir al partido de la selección Colombia, el alcalde Daniel Quintero afirmó que un espacio al aire libre no tiene sentido mantenerlo cerrado, “Lo importante para mí es que abramos ya los estadios. Los estadios con ese espacio tan grande que tienen, que son al aire libre, no me parece que hace sentido tenerlos cerrados”, dijo Quintero.

Para la reapertura, el alcalde manifestó que espera que entren cerca de 10 mil espectadores al estadio y para eso están evaluando replicar los mismos bioprotocolos que vió en Barranquilla, contratando una empresa que se responsabilice de los asuntos de limpieza y desinfección.

Se jugarían dos partidos piloto con público para la reapertura, entre equipos antioqueños: Atlético nacional, Independiente Medellín, Envigado y Águilas Doradas de Rionegro.