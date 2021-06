Queja disciplinaria contra magistrados del Tribunal Superior de Sucre

Los magistrados Leandro Castrillón Ruiz y Lucy Bejarano Maturana, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sucre, enfrentan una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La queja la interpuso el Comité de veeduría “Sucre sin corrupción”por lo que denominan una presunta “mora judicial”, ya que han pasado varios meses y ese despacho no ha actuado con celeridad en la lectura de las sentencias condenatorias contra los fiscales Tomás Emilio Mier Sotelo y Yeine Lin Hernández Arrieta.

Lea también:

Mier era fiscal Cuarto Especializado de Sincelejo y el 26 de abril de 2019 le leyeron el sentido del fallo condenatorio por los delitos de prevaricato, peculado y concusión; mientras que a Yeinen Lin, fiscal 17 Seccional de Infancia y Adolescencia de Sucre, le leyeron el sentido del fallo condenatorio el 19 de febrero de 2020.

“Sumado a la demora y lentitud de los referidos procesos penales contra los fiscales Mier y Hernández, lo más grave es que los magistrados Leandro Castrillón Ruiz y Lucy Bejarano Maturana, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, aun cuando dictaron sentido del fallo de carácter condenatorio, respectivamente, con fechas 26 de abril de 2019 y 19 de febrero de 2020 al momento en que se presenta esta queja disciplinaria no han emitido las sentencias condenatorias con lo cual claramente violan la Ley 906 de 2004”, reza en la queja.

La veeduría afirma que esto representa una “morosidad judicial insoportable para la ciudadanía que reclama de sus jueces celeridad, probidad y prontitud en la administración de justicia, máxime cuando se trata de hechos deleznables de corrupción. Es inaudito que los magistrados Leandro Castrillón Ruiz y Lucy Bejarano Maturana sean morosos en proferir las respectivas sentencias estando emitido un sentido del fallo condenatorio, lo cual se agrava si se tiene en cuenta que se trata de una Sala Penal sin congestión judicial como sucede en otros tribunales del país”.

En el escrito le piden a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que si revisa las estadísticas de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo advertirá que no se trata de una Sala congestionada o atiborrada de trabajo, por lo que no hay justificación alguna para que no se haya dictado la sentencia en los términos de ley.

“Solicitamos como veeduría ciudadana ‘Sucre sin corrupción’ se delante la investigación correspondiente contra los magistrados Lucy Bejarano Maturana y Leandro Castrillón Ruiz por mora judicial, si es el caso se adopten las medidas correspondientes. Ustedes como nuevo ente constitucional que tiene la función sagrada de disciplinar a los jueces, deben tomar cartas sobre el presente asunto y no pasar los graves hechos que aquí se denuncian, los cuales afectan gravemente la administración de justicia”, expresa la veeduría.