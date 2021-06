El "agarrón" entre concejales por campamento en la UIS

Una concentración de estudiantes que pernoctan en la Universidad Industrial de Santander, UIS dio para que los concejales de Bucaramanga, Carlos Barajas y Danovis Lozano cruzaran expresiones en tono vehemente con relación a esta actividad que está conectada con las protestas sociales del país.

Todo comenzó cuando Barajas se refirió a "Pido la Palabra", una estrategia de la alcaldía para escuchar los jóvenes manifestantes. El concejal del partido Verde criticó a los estudiantes que permanecen en la UIS. "Los jóvenes piden educación y resulta que cierran la puerta de la UIS. Eso no es coherente", afirmó.

Mientras hablaba fue subiendo el tono. "Esos señores no son los dueños de la UIS; la universidad es de los bumangueses. Que no se traguen la UIS, que no la destruyan", clamó. Acto seguido, cuando le tocó el turno a Danovis Lozano aseveró que "cuando se habla desde la ignorancia se hacen estas afirmaciones". Barajas pidió respeto y se armó una discusión que terminó cuando este se retiró de la sesión virtual.

En su intervención, el concejal Lozano explicó que los estudiantes han efectuado actividades culturales como cine foros. "Cualquier persona puede asistir", aeeguró. "Nos duele cuando nos dicen vándalos", afirmó.

