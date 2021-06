Presuntos asesinos de ganadero estarían "fraguando una fuga"

Un urgente llamado hicieron los familiares del asesinado médico y ganadero sincelejano Fabio Hernández Salom para que los presuntos responsables del caso sean enviados a la cárcel lo antes posible.

Advierten que los ocho implicados, a quien una jueza les ordenó medida de aseguramiento por considerarlos un peligro inminente para la sociedad y factor constitutivo de riesgo para la familia de la víctima que aún reside en Sincelejo y Corozal (Sucre), "gozan de todas las comodidades y privilegios (telefonía móvil e internet, entre otros), ya que están recluidos en un centro de detención preventiva" que está en la capital de Sucre.

La familia de Hernández Salom afirmó que los presuntos responsables de su muerte están en unas celdas de paso que no cuentan con las condiciones para albergarlos, de las que incluso han intentado fugarse, puesto que no tienen vigilancia privada suficiente, no son controladas por la policía ni por el INPEC.

"Los familiares del señor Fabio Hernández Salom (QEPD), médico y ganadero, quien fue víctima de secuestro extorsivo agravado y homicidio doloso en inmediaciones de la ciudad de Sincelejo departamento de Sucre, solicitamos se informe a la ciudadanía sobre el estado de la detención de los sindicados por estos delitos. Lo anterior, por cuanto se ha podido establecer que, pese a que el Juzgado que adelanta el proceso penal les ordenó e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, esta se lleva a cabo en una URI ubicada en el barrio Santa Fe de la ciudad de Sincelejo, con serios indicios de que se encuentran fraguando una fuga", alertaron.

Cabe anotar que el pasado 8 de enero las autoridades recibieron la denuncia sobre el secuestro del médico y ganadero, en el departamento de Sucre. Posteriormente, la familia del médico Hernández Salom fue contactada por desconocidos que le exigieron la suma de 1.200 millones de pesos a cambio de su liberación.

Un mes después de ser raptado, las autoridades recibieron la información de que su cuerpo se encontraba sepultado en una finca del Cerro de San Antonio, en el Magdalena Medio. Desde ahí fue llevado a Medicina Legal para la inspección oficial.

Días después, tras operaciones simultáneas en distintas regiones del país, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula y la Fiscalía General de la Nación lograron la desarticulación de la banda "Hijos del Pueblo de Dios", señalados de haber participado en este hecho criminal.

Los operativos se dieron en Barranquilla, Soledad (Atlántico), Magangué (Bolívar) y Sincelejo (Sucre). Están capturados Anderson José Vergara Tobíos, alias 'Logístico', presunto cabecilla del grupo.

Alberto Enrique Ruiz Gómez, alias 'Tocayo'; Alberto José Julio Mercado, alias 'Balín'; Darwin Manuel Donado Martínez, alias 'Cacharro', y Ebert Enrique Hernández Suárez, alias 'Palermo', autores materiales del secuestro, de acuerdo con informaciones de la Policía Nacional.

Nataly Johanna Ruíz Salcedo, alias 'Nata', quien presuntamente tenía que enviar las pruebas de supervivencia. Lina María Solano Aguirre, alias 'La Mona', presunta financiera, y Rosiris de la Rosa Hernández, alias 'La Mella', quien al parecer cuidaba al médico. Están a la espera del juicio.