‘Primeras líneas’ de varios puntos de bloqueo en Cali continúan en paro

Se conocieron en redes sociales algunos videos donde las primeras líneas de los puntos: Calipso, Poblado campestre y Yumbo, anunciaron que el comité del paro nacional no los representa y que siguen con actividades en estos sitios.

Por su parte Calipso anunció que respetará la movilidad en la zona con algunas excepciones, manifestantes de Poblado campestre no dejaran transitar ningún tipo de vehículo y recomendaron que las empresas transportadoras deberían no prestar el servicio el día de hoy, como también aclararon que no se hacían responsables de ataques a los mismos.

Mientras tanto en Yumbo a pesar de haber limpiado de escombros la zona de las Américas, los bloqueos siguen, solo habrá paso de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde y los camiones que transportan alimentos de 2 PM a 7 PM según anunciaron en las ultimas horas.