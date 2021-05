Por los bloqueos, bajó el turismo en Antioquia

El sector turístico de Antioquia manifestó que han tenido millonarias pérdidas, debido a la reducción de visitantes, a diferentes municipios, debido a los bloqueos y el temor de las personas a movilizarse en medio del Paro Nacional.

Adrián Vahos, operador en el occidente de Antioquia, explicó que muchos empresarios han tenido no solo reservas canceladas, si no que han perdido inversiones por ejemplo en productos perecederos, debido a que los consumidores no están llegando.

“La afectación es para todos, en turismo está muy difícil, dado que la incertidumbre no nos permite planear, dado que las reservas se caen de un día para otro. Incluso está a incertidumbre de como movilizarse. Por ejemplo, los cierres del túnel de occidente por las protestas”, señaló el operador.

La preocupación radica en que, en medio de los cierres por coronavirus, la esperanza estaba centrada en los puentes festivos y los días de descanso de mitad de año; pero el paro nacional afectaría el movimiento de turistas.