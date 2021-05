“Rechazamos ataques a Misión Médica”, ViceSalud

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, visitó la ciudad de Neiva con el fin de verificar cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación y hacer una recomendación a los directivos del paro para que no atenten en contra de la Misión Médica, según él, se respeta el derecho a la protesta, sin embargo, también se deben respetar los derechos de los demás ciudadanos.

El representante del Ministerio de Salud informó cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación y anunció los nuevos grupos etapas etarias que podrán acceder al antídoto en el Huila.

“Tenemos que revisar cómo estamos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, estamos en etapa de mayores de 55 años, ya el señor ministro anunció que, a partir de mañana, iniciamos con los mayores de 50 y hasta 54 años. Así mismo, iniciamos con la vacunación de personas con comorbilidades que estén entre los 40 y 49 años”, resaltó.

Moscoso, aseveró que se necesitan más puntos de vacunación en el departamento, pues, aunque no se presentó un tercer pico de contagios, es importante inmunizar a la población lo más rápido posible.

“Tenemos que ajustar en la ciudad de Neiva la colocación de más puntos de vacunación, tenemos también que sentarnos con la ESE y con las entidades privadas porque necesitamos aumentar la vacunación, que es la que nos protege del COVID-19 en Neiva y en el Huila no se hizo un tercer pico de contagios, es importante, sin embargo, no significa que no pueda nacer, por lo que acelerar el proceso de vacunación, hace que se evite una tercera ola de contagias”, añadió.

Lea también:

El funcionario, hizo un llamado a la población que ya puede acceder a la vacuna y no lo ha hecho.

“Vemos una afluencia no muy grande de personas que se encuentra entre los 50 y 59 años, entonces vale la pena que los neivanos y los huilenses se dirijan todos a los puntos de vacunación, la necesidad es crecer de manera sustancial porque es la protección a la vida”, enfatizó.

Protestas intensificarían el Covid

Aunque Moscoso afirmó que el Gobierno Nacional respeta el derecho a la protesta, señaló que es un mal momento para hacerlo, pues el país, según él, atraviesa la etapa con más ocupación UCI durante el tiempo que lleva el Coronavirus en el país.

“La protesta es un derecho ciudadano, es un derecho constitucional. Hubiéramos querido que fuera en un momento en donde no tuviéramos una coyuntura de Covid, hoy tenemos la ocupación más alta en camas de Unidades de Cuidados Intensivos en la historia de la pandemia, son 7.754 camas ocupadas, tenemos la menor disponibilidad de Cuidados Intensivos que hemos tenido en toda la pandemia, hay menos de 2.000 camas, no era el momento, sin embargo, respetamos la decisión de los ciudadanos y buscamos tomar todas las medidas para solucionar las cosas que se deriven de esto”, añadió.