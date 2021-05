Alcaldía de Cartagena descarta presuntas irregularidades con Proplaya

En su agenda oficial en Bogotá, el Alcalde indagó sobre el contrato de protección costera que fue adjudicado al único consorcio que había pasado las evaluaciones, aunque existían reservas.

“Fui con el asesor de la Presidencia en temas de Transparencia, Ricardo Ariza, para que me explicaran cómo fue el proceso de verificación de información de la Superintendencia de Sociedades, porque supuestamente el consorcio ganador tenía como propietario, en un 50%, una empresa que se llama Alvarado y During, la cual está en reestructuración. Me entregaron copia de todo lo actuado, y será analizado por mi oficina jurídica, y según la información que presentaron en la licitación corresponde a la misma que existía en la Superintendencia de Sociedades, y por eso no veían impedimento, y que el estar en reestructuración de pasivos no quiere decir que no pueda contratar con cualquier entidad pública o privada. Voy a esperar que el departamento jurídico de la Alcaldía emita un concepto al respecto”, afirmó Dau Chamat.

El Alcalde dio la buena nueva de que el Consorcio Proplaya aceptó la condición del Distrito, de no utilizar las vías de la ciudad para transportar el material pesado que será utilizado durante la construcción de la obra, para evitar que se deterioren las vías de la ciudad.