Amenazan a auxiliar de enfermería en el municipio de Chinácota / ()

Un lamentable caso de violencia y amanezcas contra los profesionales de la salud se presentó en el municipio de Chinácota, los familiares de un paciente que falleció por Covid-19, arremetieron contra la auxiliar de enfermería que se encontraba en el centro asistencial.

Belén Delgado, con más de 13 años laborando en la zona de urgencias de la Ese hospital regional sur oriental del municipio de Chinácota, aseguró que teme por su vida y ha pedido a las autoridades realizar el acompañamiento necesario en estos casos.

"Varias personas familiares de un paciente que falleció por COVID-19, me decían vengan, vengan, mírela bien, ella fue la que mató a mi mamá, palabras textuales. Pues uno se pone muy mal porque ya viví una situación de amenazas, soy víctima de la violencia y me desplazaron del lugar donde me encontraba laborando".

"Toda esta situación se acumula y uno no sabe que puede pasar, si quizás afuera del hospital lo están esperando, las entidades de salud debieran tener personal prepara, para el acompañamiento de estas familias que llegan y a quienes les ha fallecido un familiar por COVID-19". Señaló

Las denuncias fueron presentadas ante las autoridades competentes, las autoridades de salud han pedido a los ciudadanos respeto por los profesionales de salud, primera línea en la atención del COVID-19, quienes luchan cada día por atender a los pacientes en la región.