Repudio por ataque a ambulancia en la que falleció una bebé

Los bloqueos y enfrentamientos entre unidades del ESMAD y las comunidades indígenas en el sector de la Delfina de la vía a Buenaventura - Cali, impidieron que una bebé en delicado estado de salud llegará con vida a un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca.

La ambulancia que transportaba a la menor quedó en medio del fuego y a pesar que se puso en conocimiento del estado de salud de la pequeña paciente, esta finalmente falleció confirmó una médica Del Hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura.

#ReporteCiudadano 🗣️🚨🚑 En Buenaventura confirman la muerte de una bebé que no pudo llegar hasta Cali, la ambulancia fue atacada en la vía al mar bloqueada por comunidades indígenas.

Sintonícenos! 📻➡️ en los 90.5 del FM / 820 AM https://t.co/zlEEDVmhWD pic.twitter.com/aPJScM9KxR — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) May 23, 2021

La médica en medio de la desesperación hizo un video a las tres de la madrugada contando lo que estaba pasando “en la Delfina no nos dejaron pasar y la bebé entró en código, intentamos reanimarla, la bebé no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos trasbordo, pero no podíamos hacerlo porque la bebé venía entubada, nos devolvemos, están tirando gases lacrimógenos, llegan dos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar, conforme íbamos pasando, comenzaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos”, relató la médica.

Nos es la primera vez que se ataca una misión médica y los más triste, causándole la muerte a un bebé, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Entre tanto, los enfrentamientos son continuos entre la fuerza pública y las comunidades indígenas en el sector de la Delfina kilómetro 44 que de Cali conduce al puerto de Buenaventura.

Desde la alcaldía de Buenaventura se rechazó el hecho ocurrido en la madrugada del domingo con la misión médica y la bebé y se pidió a la autoridad que investigue el hecho que le costó la vida a la bebé recién nacida. La secretaria de Salud de Buenaventura Francy Esther Candelo: