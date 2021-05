Conozca la programación del 'FICCI INTERRUPTUS' en Cartagena

Acordes con los nuevos decretos de la Alcaldía de Cartagena y las directrices vigentes a nivel departamental y nacional, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, en su edición especial FICCI INTERRUPTUS, anunció las 14 películas y los eventos académicos que se realizarán al aire libre y enmarcados en todos los protocolos de bioseguridad durante la próxima jornada de luna llena del miércoles 26 de mayo.

Cartagena registró cifra más alta de muertes en un día por COVID-19

Los dramas This is nor a burial, it's a resurrection del director y guionista de Lesoto, Lemohang Jeremiah Mosese, ganadora del Premio Especial del Jurado - Drama (World Cinema) en el Festival Internacional de Cine de Sundance (2020); Fourteen del estadounidense Dan Sallitt, ganadora del premio a Mejor Guion en los Premios de Cine Independiente de Gotham (2020); la ópera prima Gli ultimi a vederli vivere de la alemana Sara Summa y el poderoso documental sueco sobre la apertura de las salas de cine en Afganistán aún en guerra Cinema Pameer del director Martin von Krong; son los largometrajes internacionales que serán proyectados en el Palacio de la Inquisición, la Plaza de la Proclamación, la Bahía de la Ánimas, y en el sector de La Tenaza en el centro histórico de Cartagena.

Por su parte, el cine nacional llega de la mano de los documentales Te lleva el diablo de David Covo Camacho (Plaza de la Proclamación) y La casa de Mama Icha de Óscar Molina, el cual se proyectará junto al cortometraje tolimense Yenifer, paso a paso tras un sueño del director Juan José Cañon, en el barrio San Francisco como parte del programa Cine en los Barrios.

Los cortometrajes colombianos Cuando el viento sopla de Manuel Ponce de León, El remanso de Sebastián Valencia Muñoz, El último molinero de Juan Baquero y Felipe Macia, La mirada desnuda de Santiago Giraldo Arboleda y Vida de un rey de Rodrigo Dimaté, como parte de la sección Cortos de aquí, completan la programación de la próxima noche de luna llena.

Consulte en www.ficciinterruptus.com todos los detalles sobre horarios y modalidades (presencial, híbrida o virtual) de los distintos eventos. Así mismo, los asistentes a las últimas proyecciones del 26 de mayo, recibirán a la salida una manilla para que de acuerdo a los lineamientos de la Alcaldía de Cartagena se puedan desplazar a sus casas.