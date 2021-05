“Hoy me tocó el golpe a mí”: Luis Ernesto Gómez

El Portal Américas se ha convertido en el epicentro de las movilizaciones y también de los disturbios y enfrentamientos durante las noches recientes, allí se instaló - en medio de algunos rechazos- un Puesto de Mando Unificado que encabeza el Secretario de Gobierno de Bogotá.

La noche del viernes nuevamente se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, allí en medio de la confrontación estaba en Secretario, Luis Ernesto Gómez mediando para evitar mayores problemas, en ese momento una piedra lo golpeó fuertemente.

Leer más: Secretario de Bogotá denuncia agresiones contra él en Portal las Américas

“Hoy me tocó el golpe a mi. Llevamos días de golpes entre todos. No se puede construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por volver a escucharnos, por no golpearnos, por ser humanos. Yo me comprometo a perseverar en el diálogo”, dijo Luis Ernesto Gómez, después de lo sucedido.

Es de recordar que la jornada del viernes estuvo marcada por cerca de 10 protestas simultáneas, que se hicieron en diferentes puntos de la ciudad.