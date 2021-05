En Cartagena hay un flagelo histórico de segregación territorial /

Se realizó el Encuentro Territorial de Reconocimiento La Verdad del Pueblo Negro de la región Caribe e Insular: Invisibilización, conflicto, despojo y resistencias, transmitido vía streaming por las redes de Facebook y YouTube de la Comisión de la Verdad.

Este importante evento, enmarcado en el proceso que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno en Colombia, tuvo como objetivo principal promover la dignidad de las víctimas pertenecientes a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros; el conocimiento y rechazo por parte de la sociedad de las violaciones cometidas en su contra y visibilizar sus procesos de resistencia y aportes a la construcción de paz en Colombia.

Los diferentes testimonios presentados durante la transmisión de este encuentro relataron historias sobre invisibilización de los pueblos negros y sus afectaciones en el marco del conflicto armado en el Caribe; las afectaciones al sujeto colectivo, la organización colectiva y al territorio con la negación del derecho a la titulación colectiva y el desplazamiento forzado; las afectaciones y responsabilidades de megaproyectos y los mercados ilícitos al territorio y al sujeto colectivo; las afectaciones a la mujer negra en el marco del conflicto armado como estrategia de control con prácticas racistas que vienen desde la colonia; los impactos colectivos a la identidad cultural y las formas de resistencia de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros frente al conflicto armado.

Uno de estos, en el departamento de Bolívar, en Cartagena, tiene que ver con la titulación de la propiedad colectiva en el Caribe, que también ha sido un desafío. Por ejemplo, el título entregado en 2012 durante la Cumbre de las Américas por el expresidente estadounidense Barack Obama a La Boquilla, comunidad negra de la zona rural de Cartagena, fue declarado nulo por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar el 31 de julio de 2020.

Noris del Carmen Martínez cuenta cómo en 1999 la hacienda Los Morros les encerró sus viviendas con cercas, “delimitando su territorio”. Un día cualquiera de 2000 “sentimos como unos tiros, cuando llegamos al puerto ya no pudimos pasar, estábamos cercados por el Ejército, prendieron fuego a todo, echaron tanta gasolina que no quedó nada”. Martínez relata que cuando “vino la titulación colectiva pensábamos que ya que con eso podíamos vivir tranquilos, pero no, en la Cumbre de las Américas en el 2012 cuando el expresidente Barak Obama estuvo, nos entregó la titulación colectiva, estábamos seguros que era un hecho, y ahora nos enteramos que nos arrebataron ese derecho adquirido que si nos lo quitan, La Boquilla desaparece, pues todo el mundo va a malvender."

El testimonio de Gloria Sánchez, va más allá. Concluye que en Cartagena hay un flagelo histórico de segregación territorial sistemático, “el mismo Estado piensa dispersarnos en la ciudad como pasó con Chambacú, ¿usted no cree que anular el título colectivo del corregimiento de La Boquilla es una ofensa grave? Eso es desafiar al pueblo boquillero, que es un pueblo luchador, honesto y resistente, ¿negar ese título colectivo cuando hemos estado sentados en este territorio por más de 300 años?”. Sánchez concluye con que el mundo tiene una deuda histórica con el pueblo negro, pues “ese racismo estructural no permite ver que somos seres humanos con derechos”.

Durante la transmisión, también se socializaron recomendaciones para la ‘No Repetición’ por parte de comisionados, organizaciones de los pueblos negros y de derechos humanos. Asimismo, se rechazaron todas las formas de violencia, en el marco del Paro Nacional que se desarrolla en todo el territorio Nacional. El encuentro ‘La Verdad del pueblo negro’ de la región Caribe e Insular también contó con diversos espacios culturales y simbólicos, donde se destacó el grupo de danza distrital Dumbira, con su ‘toque de tambores’.

Con la realización del Encuentro Territorial de Reconocimiento La Verdad del Pueblo Negro de la región Caribe e Insular, inició una ruta que continuará el próximo martes 25 de mayo con el reconocimiento de las afectaciones a estos pueblos en la zona centro de la región Andina (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima).