Reforzarán seguridad en Montería tras sometimiento de armados a civiles

En las últimas horas circuló en redes sociales un video grabado en un establecimiento ubicado en la vereda El Vidrial, en la zona rural de Montería, en el que un grupo armado intimida a quienes se encuentran en el lugar.

Encapuchados, diciendo que pertenecían al Clan del Golfo, sometieron en la tarde del domingo 16 de mayo a más de un centenar de personas sorprendidas en una fiesta sin los elementos de bioseguridad contra el COVID-19.

Los ilegales hicieron disparos al aire y exigieron a las personas respetar las normas para evitar contagios de COVID-19, o de lo contrario implementarían "sanciones" brutales para hacer cumplir medidas.

Frente a estos hechos, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, dijo. "no dejaremos que grupos armados siembren temor en la ciudadanía".

"Estamos actuando con Policía, Ejército y Fiscalía para identificar a los responsables de las intimidaciones. En la zona hay presencia del Ejército para que la comunidad esté tranquila", agregó el mandatario local.

CONSEJO DE SEGURIDAD

"Lo que pasó en El Vidrial es una amenaza directamente a la ciudadanía. Estamos en pandemia y los controles y medidas de bioseguridad son importantes, pero lo que pasó va más allá de esto. Hablamos de la seguridad y los derechos de una comunidad".

Eso fue lo que manifestó el alcalde Ordosgoitia, al finalizar en la noche del lunes 17 de mayo, el Consejo Extraordinario de Seguridad que convocó con el fin de definir las acciones que se tomarán frente a la amenaza de la que fueron objeto varios cordobeses que se encontraban en un establecimiento en la vereda El Vidrial, en la zona rural de Montería, las cuales quedaron grabadas en un vídeo que circuló en redes sociales.

RECOMPENSA

Durante el Consejo de Seguridad se acordó establecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita identificar a los responsables de estas amenazas a la población cordobesa.

"No permitiremos que se siembre terror en Montería, aquí no hay lugar para la delincuencia y no se van a acomodar", concluyó el mandatario, quien confirmó que el ministro de Defensa, Diego Molano, tiene conocimiento de lo ocurrido en El Vidrial y que desde el Gobierno Nacional se prestará el soporte institucional para hacerle frente a esta amenaza contra la vida y los derechos de los pobladores de la zona.