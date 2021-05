No más toques de ‘Quiebra’: así protestaron empresarios de Villa de Leyva

Contra los toques de queda y la ley seca decretadas en Boyacá durante la pandemia, y sobre todo contra las restricciones que a última hora se tomaron por parte de la Gobernación de Boyacá -por decreto-, en donde definieron para este puente festivo (del 15 al 18 de mayo) toque de queda desde las 6am y hasta las 5am durante todos los días del fin de semana, y ley seca, anunciando la medida a las 9am de este viernes 14 de mayo (a penas horas antes de aplicarse las restricciones), protestaron de manera masiva y pacifica los empresarios, comerciantes y trabajadores de restaurantes, hoteles, gastrobares y establecimientos comerciales de Villa de Leyva; consideran que ese tipo de medidas, son extralimitadas y perjudiciales para toda la cadena económica que se mueve entorno a este tipo de negocios en el municipio.

Y es que mientras la Gobernación de Boyacá indicó que las medidas se decretaron como alternativa para mitigar la curva de contagios por covid-19, en medio del tercer pico de la pandemia y de la alerta roja en la que se encuentra el departamento por la emergencia sanitaria y alta ocupacion UCI, los comerciantes aseguran que este tipo de restricciones, están significando pérdidas irreparables en el sector que genera miles de empleos en Villa de Leyva (Boyacá), uno de los municipios que más mueve el turismo.

El 75% de villa de Leyva vive del turismo, y genera más de 3.000 empleos directos, y cerca de 10.000 indirectos.

“Nosotros somos un pueblo pacífico, pero la pandemia y el paro nacional, nos ha golpeado muy fuerte. Los toques de queda y ley seca sin consultarnos, nos deja perdidas que no podemos recuperar. Están tomando medidas sin planificación, sin avisarnos con tiempo, a más de un año de pandemia, como si todavía hubiera la necesidad de estar improvisando y eso no es correcto con los empresarios. Somos empresarios responsables que entendemos la emergencia sanitaria, pero no pueden golpearnos de esta manera, el gobernador de Boyacá, debe sentarse a entender la situación y a hablar con los empresarios, decretos a ultima hora, son indecentes con nosotros, es una mala planificación que nos deja con pérdidas de insumos y alimentos, que se traduce en pérdidas millonarias”, dijo en Caracol Radio Claudia Rico, una de las empresarias del municipio.

Por su parte, Andrés Palacios, comerciante y propietario de otro establecimiento en ese municipio, indicó que el gremio está cansado y se niega a más cierres “nuestras actividades económicas están muy afectadas, les pedimos empatía y solidaridad, porque esta es una cadena que genera desarrollo, empleo y movimiento económico, sobre todo durante los puentes festivos como estos, donde tuvimos que enfrentar miles de cancelaciones de reservas. Entendemos que primero está la salud, pero que nos tengan en cuenta, son medidas que nos cogen de desprovisto, de nosotros también viven los artistas, pagamos servicios, arriendos, nadie nos da una mano pero tenemos que responder por esas deudas y gastos, entonces no es justo que se tomen medidas a la ligera sin tenernos en cuenta”.

Por lo anterior, y en medio del desespero, los comerciantes fueron claros en que no van a acatar las medidas restrictivas del orden departamental, y que mantendrán sus establecimientos funcionando hasta las 10pm durante lo que resta del puente festivo.

“Villa de Leyva es un municipio con baja incidencia de contagios y de Covid-19, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, y por eso el gobernador Ramiro Barragán debe entender las necesidades y la dinámica económica local puntual, así que le solicitamos un trato especial con Villa de Leyva, porque somos miles de familias lasque basamos nuestro sustento alrededor de la apertura de nuestros establecimientos” expresó Claudia Rico.

“Hoy les decimos, “¡NO MÁS TOQUES DE QUIEBRA!”, los comerciantes rechazamos y pedimos que se extiendan los horarios para poder trabajar, no estamos de acuerdo con el decreto de la Gobernación de Boyacá, y pedimos que los cierres se realicen más tarde y no la 6:00 p.m. Solicitamos un acompañamiento del Alcalde Javier Castellanos para que el gobernador no siga tomando estas decisiones casi que sin conocimiento de las particularidades y necesidades de cada municipio, y los comerciantes estamos en Alerta Roja, ya no aguantamos más, nos han subido impuestos, nosotros tenemos que responder por nóminas, tenemos que responder con toda nuestra legalidad y formalización, lo mínimo es que nos ayuden a proteger la estabilidad de nuestros negocios”, indicó Palacios.

Por su parte, el alcalde municipal dijo solidarizarse con el gremio de los comerciantes, pero también pidió comprensión, pues el tercer pico de la pandemia no quiere desaparecer, y el número de contagios aumenta de manera vertiginosa.

“Yo también soy comerciante, yo también tengo establecimientos en Villa de Leyva, genero empleo, y también tengo perdidas millonarias con esta situación, pero desde la institucionalidad prevalece la vida. Las circunstancias son difíciles, pero en un departamento donde no tenemos camas UCI disponibles, y en un municipio donde todos los días tenemos 5 o 6 contactos pero con cercos epidemiológicos de alrededor de 20 y 30 personas que se tienen que aislar, pues tenemos que entender las medidas”, sostuvo el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos.

El alcalde agregó que “en solidaridad con los comerciantes, flexibilizamos el decreto de restricciones, en donde se permite que los establecimientos puedan trabajar de 6pm a 10pm de manera virtual y con domicilios”.

Sobre la decisión de los comerciantes de no acatar las medidas de restricción, el mandatario dijo que “pueden estar abiertos los establecimientos, pero dependemos de los visitantes y turistas, y este fin de semana tenemos muy poco flujo de visitantes, entonces, seguramente no va a haber gente que atender, y confiamos en que los turistas cumplan las restricciones. Si ellos quieren estar abiertos, tendrán que tener en cuenta a quien le van a vender y bajo qué circunstancias, pero si no cumplen los comerciantes, pues estamos hablando de un desacato a una orden de policía y a un decreto departamental. Les hago un llamado al sentido común, al dialogo, y a la concertación”.

Agregó que “les hemos exigido a los comerciantes los protocolos de bioseguridad y muchos no lo están cumpliendo, y yo hago un llamado a la conciencia, yo los entiendo porque yo también soy comerciante, me ha tocado personalmente perder, renegociar en el banco intereses y ampliar mis créditos, todos estamos sufriendo, pero esto también es de sentido común que primero está la vida, hagamos un ultimo esfuerzo, miestras este virus nos da tregua”.

Sobre la solicitud de mediación entre el gobierno de Boyacá y el municipal, para ser más flexibles, aplicando medidas excepcionales a Villa de Leyva por su naturaleza económica, el alcalde Castellanos concluyó que “nos hemos comunicado con el gobierno departamental para intentar que haya una flexibilidad del gobierno departamental, pero definitivamente la orden es que prevalezca la vida, y lo que prima es la situación medica y sanitaria del departamento, es lo que se nos ha dicho desde el orden departamental, que ademas cumple unas ordenes desde el ámbito nacional, entorno a nuestro esfuerzo por mediar por nuestros comerciantes”.