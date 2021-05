Múltiples marchas se realizarán en Cúcuta durante el mes de mayo

Después de no lograrse un acuerdo entre los promotores del paro nacional y el presidente de la República Iván Duque, se dará continuidad al cronograma establecido por las centrales obreras para las movilizaciones que se realizarán en todo el país.



Las marchas inician desde este miércoles 12 de mayo y en el departamento de Norte de Santander ya se han dado a conocer las los puntos de concentración que se mantendrán durante este día.

Lea además: Autoridades adoptan medidas por paro nacional



Estos son los movimientos y sindicatos que estarán marchando, además de los lugares donde estarán:



-A las 8:00 AM los sindicatos de profesores Asinort, centrales obreras como la CUT y CGT, sindicato de trabajadores penitenciarios INPEC, sindicato de trabajadores del SENA y estudiantes universitarios se congregarán en el parque Simón Bolívar en el barrio Colsag y marcharán hasta el parque Santander en el centro de la ciudad.



-A las 8:00 AM en la redoma de Pinar del Río varios sectores del comité departamental del paro realizarán una caravana con vehículos por diversos sectores de la ciudad para finalmente llegar al parque Santander.



-A las 8:00 AM motociclistas, domiciliarios y personas en bicicleta se reunirán en la entrada del Hospital Universitario Erasmo Meoz y realizarán una caravana hasta el parque Santander.



-A las 9:00 AM los vendedores ambulantes integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Economía Informal SINTRAECONS se reunirán en el Parque Santander.



- Sectores de la agricultura y campesinos mantienen algunos cierres permanentes en los puntos de Agua la sal, YE de Astilleros y Urimaco en la vía hacia Ocaña y el Catatumbo.



-Municipios como Ocaña, Los Patios, El Zulia, Pamplona y otras localidades también tendrán marchas y concentraciones en horas de la mañana este 12 de mayo.



-A la 1:00 PM los jóvenes que conforman el Movimiento Juvenil de Cúcuta MJC se reunirán en el parque Santander.



Las movilizaciones también tendrán otras fechas a lo largo del mes de mayo en varios municipios:



-14 de mayo plantón cultural a las 3:00 PM en la calle 30 con avenida 10 en el municipio de Los Patios.



-15 de mayo se realizará otra marcha en Cúcuta organizará por las centrales obreras



-18 de mayo se realizará jornada de diálogo social de las centrales obreras en donde se invitarán a los dirigentes de la región como alcaldes, concejales, diputados y el gobernador de Norte de Santander.