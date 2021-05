Expertos internacionales de la industria de bodas se reúnen en Cartagena

Como ya es tradicional, el hotel Sofitel Legend Santa Clara continúa aportando para fortalecer la industria de las bodas y los eventos y realizará este miércoles 12 de mayo el evento Wedding Forum 2021 que reúne expertos nacionales e internacionales, quienes presentarán a la audiencia las últimas tendencias a nivel mundial del mercado y las posibilidades de negocio frente a esta nueva realidad.

La cita será en el salón Santa Clara (antigua capilla), en donde la industria estará por primera vez en un evento híbrido para discutir, informar y compartir sobre diferentes temas. Entre los invitados estará la reconocida florista española Sally Hambleton for The Workshop Flores, quien dará la charla magistral. La jornada tendrá dos paneles de discusión con profesionales de la industria y será moderado por Isaac Ricardo. Luego de la actividad académica, el hotel ofrecerá un light launch en los corredores del Claustro.

Según Carmen Otero, directora de Mercadeo y Ventas del hotel y organizadora del evento “esta es una oportunidad única que tenemos cada año de reunir a los mejores profesionales y expertos de la industria de las bodas, para entregar herramientas muy importantes y necesarias para que nuestro trabajo este a la altura de los grandes destinos a nivel internacional. Nuestra ciudad cuenta con joyas arquitectónicas que han sido escenario de los mejores eventos del país y debemos seguir poteciándolos, solo que desde otra optica a partir de la nueva realidad que vivimos. En el Wedding Forum 2021 les mostraremos cómo hacerlo”.

El Wedding Forum es organizado por el Hotel Sofitel Legend Santa Clara que está ubicado en el corazón histórico de Cartagena de Indias, ciudad declarada por la UNESCO: “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”. Es el resultado de la restauración del antiguo edificio donde estaba el Convento de Santa Clara de Asís, construido en el siglo XVII y, que en este año 2021, cumple 400 años de historia. Desde su apertura en 1995, el hotel ha venido trabajando y desarrollando el concepto de hotelería de lujo en la ciudad.

El evento contará con estrictas medidas de bioseguridad que garantizan la tranquilidad y comodidad de los visitantes, dando cumplimiento a los protocolos de distanciamiento social exigidos, no solo por los gobiernos locales, sino por el grupo Accor a través del Sello ALL SAFE, certificado por la reconocida firma auditora Bureau Veritas, quienes garantizan que Sofitel Legend Santa Clara, cumple con todos los niveles de limpieza y desinfección requeridos.

Las flores, protagonistas

En la charla magistral del evento Wedding Forum 2021 estará Sally Hambleton for the workshop flores, que tiene su base en Madrid. El trabajo de Sally Hambleton es un homenaje al buen gusto. Tras varios años trabajando en el sector financiero, en el cual se formó y creció profesionalmente, Sally se tuvo que enfrentar a un despido con motivo de la crisis. Decidió invertir la compensación económica que le ofrecieron, en formarse con Kenneth Turner en Londres. El mundo de las flores no le resultaba ajeno, sino que era una pasión que había relegado a la lista de aficiones.

Con los años, Sally Hambleton pasó a ser una marca de talla internacional. Su trabajo estuvo presente en eventos tan importantes como la petición de mano de la ahora reina de España, la cena de gala de ampliación del Museo del Prado o de las numerosas barbacoas celebradas por el matrimonio Beckham en Madrid.

Firmas como Bollinger, Jimmy Choo, Penhaligon’s, Elizabeth Arden, Tous, Cardhu, Ikea, Clarins, Dior, Jo Malone, Adolfo Domínguez, Loewe, Yves Saint Laurent, Hermés, Chanel o Tiffany & Co no han dudado en contar con la artesana de las flores de Gabriel Lobo para sus grandes eventos; y novias de todo el mundo en España, Inglaterra, Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, etc. dieron el sí quiero en un entorno creado por Sally y por su equipo.