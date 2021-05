Se levantó paro arrocero en Norte de Santander y despejan vías bloqueadas

Durante más de ocho horas se realizó un encuentro en las instalaciones de la gobernación de Norte de Santander en donde todos los organismos del departamento acompañados del ministro de agricultura Rodolfo Enrique Zea Navarro, dialogaron con los líderes del movimiento de Dignidad Arrocera para lograr un acuerdo que permitiera levantar los bloqueos viales que mantenía a Cúcuta con problemas de abastecimiento de productos.

Silvano Serrano gobernador de Norte de Santander, dijo que desde la semana anterior de manera virtual se logró el acompañamiento y se avanzó durante los siguientes días para llegar a un análisis y consenso entre las partes.

“La principal conclusión es la creación de un fondo de precios regionales con incentivo a los productores y que tendrá una veeduría del sector productivo ayudando a mantener los precios estables, para que se pueda comercializar el producto y además se genere una mayor competitividad para la región. Este fondo será financiado por el ministerio de agricultura, la gobernación y las alcaldías por un valor de 8.300 millones de pesos y llegará hasta aproximadamente las 54 mil toneladas del cereal” dijo el gobernador.

De igual forma los agricultores expresaron dificultades en los créditos bancarios y la posesión de tierras que serán analizados por los organismos encargados, y también se hizo énfasis en retomar la construcción del embalse multipropósito del Cinera el cual garantizará el suministro del líquido.

Por su parte Rodolfo Enrique Zea Navarro titular de la cartera agricultura, resalto que “desde la semana anterior se logró un acercamiento de las partes y se enfatizó en la confianza, yo me comprometí en venir y Libardo se comprometió a que permitía la movilidad para sacar los carros de basura de Cúcuta”.

El ministro reiteró que aún restan tareas por cumplir y que se revisaran los alivios financieros a los créditos bancarios que requieren los productores, y además de los insumos que han aumentado en sus costos por el incremento del dólar.

“Así se construye país, con el dialogo, no se construye con los bloqueos que le han traído al sector agropecuario las pérdidas que no le dio la pandemia, no podemos permitir que los bloqueos acaben con el sector porque la comida debe pasar no por caravanas humanitarias, debe pasar por que todos necesitamos la comida y nos vamos a perjudicar todos los habitantes y los campesinos, en las carreteras se perderían los productos, respetamos la protesta pacífica pero los bloqueos le hacen un daño a los sectores productivos, siempre se tiene que buscar un dialogo” dijo el ministro.

Libardo Cuberos quien es el presidente de Dignidad Arrocera, afirmó que a pesar de las dificultades se logró el acuerdo manteniendo la disposición para buscar respuestas favorables para el sector productivo de Norte de Santander.

“Es una respuesta para el sector arrocero, es uno de los que más aporta al sector productivo de Norte de Santander, nosotros desde el campo producimos alimentos y empleo, nuestra familia nos enseñó a laborar la tierra y alimentos para el departamento, así generamos paz y con esto buscamos soluciones para los nuestros” dijo el líder.

Afirmó que el acto de fe de dejar parar los contenedores de basuras fue acertado y que se trabajará para seguir con la productividad, y que “llevaremos la buena noticia a nuestros compañeros en el campo y buscaremos las políticas para generar desarrollo, invirtamos a los demás compañeros de otros sectores para buscar un dialogo y creo que así es que se puede trabajar”.

Por ultimó el ministro reiteró que el volumen de importación de arroz desde otros países es muy bajo en cuanto al producido en el país, y que tan solo un 10% ha sido el máximo del grano importado que ha ingresado al país.