Habitantes de Punta Canoa denunciaron abandono de la Alcaldía de Cartagena

Tras el bloqueo realizado en la Vía al Mar, los habitantes del corregimiento de Punta Canoa, zona rural de Cartagena, denunciaron a la opinión pública el abandono que durante años ha tenido la administración distrital con esta población.

Los residentes del corregimiento manifestaron que no cuentan con un puesto de salud adecuado para atender a la comunidad, porque ante cualquier emergencia vital deben trasladarse hacia La Boquilla. De igual forma, expresaron que el servicio se ha ido desmejorando porque el médico solo va un día a la semana.

“La situación de la estructura física del puesto de salud es grave, quedó como un elefante blanco desde la administración de Dionisio Vélez Trujillo. La comunidad tiene más de 2.000 habitantes y no hay una atención inmediata en salud, con una población adulta e infantil bastante alta”, aseguró el Consejo Comunitario en una misiva.

El estadio, entregado por la administración de Guillermo Paniza, sirvió durante muchos años como el punto de encuentro de comunidades como Manzanillo, Tierra Baja, Puerto Rey y Pontezuela. Hoy, es un peligro sentarse en las destruidas gradas. El estado del polideportivo es cada día es peor y no se avecina una solución con una inversión para recuperarlo.

“La población no cuenta con una educación digna, no hay internet, los niños y jóvenes no pueden estar a la altura de los tiempos y ahora en tiempos de pandemia se ha dificultado mucho el acceder a las clases por falta de conectividad”, manifestaron los líderes en un comunicado.

Este miércoles 12 de mayo se realizará una reunión entre la Alcaldía de Cartagena y el Consejo Comunitario, con el propósito de llegar a un acuerdo que permita solucionar todos estos problemas del corregimiento de Punta Canoa.