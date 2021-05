Empresarios listos para abrir, pero preocupados por falta de clientes

El retiro del toque de queda por parte del Gobernador de Caldas permitió que el sector de los bares, discotecas y empresarios del sector habilitar nuevamente los locales, sin embargo ante los hechos de vandalismo, principalmente en la noche, la reactivación se hace más difícil.

“En 14 meses no hemos recibido ayuda alguna y nosotros queremos trabajar, ya por la parte de la administración municipal y departamental pudimos volver a trabajar, pero ahorita queda el tema de las manifestaciones, que la gente no sale y no sabemos que hacer”, señaló un empresario del grupo de La Ciudad de la Noche.

Asegura que apoyan las protestas, incluso han realizado varias con el propósito de ser escuchados frente a las difíciles condiciones actuales de sus negocios y del país, pero piden que todas estas manifestaciones sean pacíficas y que también conduzcan hacia la reactivación económica de la ciudad.

