Productores de aguacate del Tolima están en crisis

La ‘ola’ invernal y el paro de transportadores son los dos aspectos que tienen en crisis a los productores de aguacate del departamento del Tolima.

El presidente de la federación de producción de aguacate, Paltolima, Gustavo Miranda, le dijo a Caracol Radio que las pérdidas económicas ya llegan a 10 mil millones de pesos, “en este momento en 15 días hemos dejado de exportar 70 contenedores”, contó.

Miranda, aseguró que el aguacate hass no lo han podido sacar al mercado nacional, toda vez que por tiempos tampoco lo pueden exportar, “tenemos aguacate que hemos tenido que dar para las marraneras porque no hay cómo sacar y las exportadoras todas cerraron porque ellos no tienen como sacarlo a puerto y las vías de los municipios están selladas y no tenemos a quién vender”, afirmó.

Igualmente, el presidente de Paltolima, manifestó que las vías rurales están afectadas por la ‘ola’ invernal, “para las veredas tenemos las vías tapadas y no podemos sacar el plátano y mucho menos el aguacate y nadie nos compra”.

Por lo anterior, Miranda concluyó diciendo, “realmente hemos solicitado ayuda porque los productores necesitamos abonar para que no se nos venga atrás todo el proceso que hemos hecho. Además, los bancos nos están apretando para pagar y sino pagamos nos van a embargar los predios”, subrayó Miranda.