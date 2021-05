Desesperados están los lecheros en Boyacá por bloqueos en vías nacionales

La leche que sale de Boyacá diariamente, solamente a Bogotá, le cuesta a alrededor de 35.000 familias productoras de leche del departamento, al menos de 1.500 millones de pesos diarios, dineros que dejaran de llegar a estos campesinos por la comercialización del alimento, que está frenada desde esta semana con el recrudecimiento de las protestas en el país y el cierre de vías nacionales.

Estos ingresos se han perdido diariamente en lo corrido de las protestas de esta semana en Colombia. El panorama es preocupante para los pequeños ganaderos y lecheros, muchos de los cuales, viven del diario.

Victor Manuel Fajardo, presidente de la Federación de Ganaderos de Boyacá Fabegan, sostuvo que “vienen restringiendo las entregas de la leche porque no ha sido posible sacar nuestro producto que no tiene como almacenarse, y que pese a que se han regalado cientos de litros de leche, que se ha intentado transformar en productos lácteos como queso, es demasiado alimento represado, y a los campesinos les ha tocado botarla”.

“Lo que vemos es que con el paso de los días, nos generara una situación en la que los campesinos no van a tener con que mercar. Por eso le hacemos un llamado a la organización de las manifestaciones, que nos ayuden creando un corredor humanitario para poder llevar el alimento. Nuestros lecheros han sufrido mucho desde hace muchos años por toda la crisis del mercado, por las importaciones de leche y lacto sueros, por el coronavirus, y sumarle esta situación de orden público, nos está llevando totalmente a la quiebra, por favor, déjenos pasar”, explicó Fajardo.

Por su parte, María Rodríguez, campesina y productora de leche, dijo que “se han perdido más de 250.000 litros de leche, porque la leche se daña de un día para otro, y somos nosotros los campesinos los que también vamos a pagar los rezagos de estas alteraciones al orden público, por qué no nos dejan pasar a los productores, pónganse en nuestros zapatos, somos nosotros los que estamos alimentando al país".

Agregó que "por favor, no necesitamos protestas de este calibre, estamos pagándolas muy caro. Los lecheros estamos muy afectados, no queremos muertos, no queremos violencia, queremos que nos dejen trabajar, déjenos producir el alimento y dejarlo llevar a la mesa de los colombianos. La gente tiene derecho a protestar y lo respetamos, pero no a costa de nuestro trabajo honrado”.

Los lecheros aseguran que la violencia, alteraciones al orden público y los bloqueos en carreteras no los representa, y en cambio piden a quienes tengan la potestad en las manifestaciones, que permitan el paso de alimentos e insumos, y que adopten una posición conciliadora, para no asfixiar a muchos productores agrícolas.

Para intentar apaciguar la crítica situación, en Paipa y Duitama, los ciudadanos se han unido en una jornada que han denominado 'LECHETÓN', para ayudar a comercializar en lo que se pueda, la leche que no han podido recoger las pasteurizadoras y grandes empresas industriales y transformadoras de lácteos, a los campesinos boyacenses.