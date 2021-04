Procuraduría archivó proceso por selfie con ‘La Madame’ en Cartagena

La Procuraduría Provincial de Cartagena decidió archivar el proceso disciplinario que se adelantaba por el polémico caso suscitado por una selfie que varios funcionarios de la Alcaldía y personalidades, se tomaron junto a Liliana Campos, conocida como ‘La Madame’.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2018 dentro de la cárcel distrital de Mujeres de la capital de Bolívar, ubicada en ese entonces en el barrio San Diego, durante la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes.

Ese día, se realizó un reinado en el centro penitenciario y en medio de la celebración, el exdirector de Distriseguridad, Víctor Arango, en compañía del reconocido presentador Jairo Martínez, se tomó una selfie con Liliana Campos, alias ‘La Madame’.

La fotografía generó todo tipo de comentarios y días después, provocó la renuncia de Arango a la administración distrital. “He querido en el día de hoy anunciar mi renuncia al cargo de gerente de Distriseguridad, lo hago primero que todo en consideración a mi familia, pero también en consideración de todos los cartageneros, considero que es innecesario someter a Cartagena a un desgaste adicional por una fotografía que fue sin mala fe, que fu sin dolo en días pasados y que ya todos ustedes conocen”, señaló en ese entonces el funcionario a Caracol Radio.

Tras todo este escándalo, la Procuraduría abrió un proceso disciplinario en contra del entonces director de la cárcel de San Diego, Jaime de Ávila Hernández, y los guardianes Humberto Narváez y Alberto Pérez, por permitir el ingreso del celular con el que Arango se tomó la selfie.

En las últimas horas, el Ministerio Público decidió archivar el proceso en contra de estas tres personas. “Puede concluirse que la falta cometida no alcanza a ser antijurídica considerando el contexto circunstancial del ingreso y permisividad del uso del aparato de comunicación en la cárcel distrital de San Diego que no estaba destinado, ni llegó a manos de los reclusos en el establecimiento referido, determinando que no prospera la ilicitud sustancial”, manifestó la Procuraduría.