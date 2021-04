Gremios rechazan amenaza a funcionaria de Camcomercio

Posterior a conocerse una amenaza dirigida directamente contra Ledys Francy Quintero Rodríguez quien fungió como directora ejecutiva encargada de la Cámara de Comercio de Cúcuta, los diferentes gremios en la capital Norte santandereanos han rechazado este acto indicando que debe ser investigado a fondo por las autoridades.



Desde la promotora Nortesantandereana de infraestructura para la competitividad, se ha hecho el llamado para buscar una pronta solución a las divisiones internas que se mantienen en esta entidad cameral qué fue la primera en crearse en toda Colombia.



Leonardo Méndez quién es el director de Pronorco, le dijo a Caracol Radio que es inaudito que se estén presentando estas irregularidades y amenazas que colocan el riesgo la credibilidad de cualquier entidad.



“Desafortunadamente se han presentado esos inconvenientes, no sé si han sido premeditados o lo han dado las mismas circunstancias, en este país cualquiera puede no tener valor civil de decir fulano de tal fue si no siempre se esconden bajo anónimos y hacen amenazas y no dan la cara, también considero que una entidad que puedo decir que es la más grande al servicio de los gremios en Norte de Santander en estos momentos no tenga un presidente entonces los prejuicios son bastante grandes, porque la Cámara participa en todos los sectores y no hay un representante que pueda decir que está representándola por qué no hay nombramiento de director ejecutivo, yo considero que debe darse ya luz verde a esto porque el perjuicio no es sólo para la Cámara sino para todos los gremios que están asociados o están integrados con esta entidad”, dijo el empresario.

Por ahora las autoridades están tras la pista de la línea telefónica desde donde fue hecha la llamada que intimido a la funcionaria, y le pidió que se fuera de la ciudad porque conocían la ubicación de sus familiares.