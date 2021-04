Motociclistas usan senderos de cerros orientales como pistas

Un nuevo hecho afecta el ambiente y la tranquilidad de los cerros orientales de Bucaramanga; esta vez, la inquietud se relaciona con la permanente actividad de motociclistas que volvieron los senderos de la parte alta del Jardín y de Pan Azúcar pistas para competencias informales.

Mauricio Olaya, fotógrafo, caminante y parcticante del avistamiento de aves documentó el fenómeno; en una reciente salida por el parque Bosque de los Caminantes que comunica el sector de Los Anaya con la carretera a Cúcuta se encontró con un grupo de motorizados.

Los caminantes que acostumbran hacer ejercicio en las mañanas de los fines de semana tuvieron que ceder el paso a los motorizados que avanzaban por los senderos del oriente de Bucaramanga. El canto de los pájaros no se escuchó porque los motores de la máquinas ahogaron esa sinfonía indicaron Olaya otras personas que lamentan la falta de control de las autoridades.

El periodista escribió en redes sociales que este hecho se agrega a otros fenómenos que afectan el ambiente en los cerros tutelares de Bucaramanga. "Son territorio de nadie. Se toman los terrenos y lo lotean, construyen casas en cemento y varios pisos, levantan torres de energía y ahora sus senderos se volvieron pistas de motos", expresó.

Hasta ahora, no hay un pronunciamiento de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb en su calidad de autoridad ambiental de la región. La CAR mantuvo una polémica con el exalcalde Rodolfo Hernández pues no autorizaba los trabajos de construcción de un parque en la parte alta del Jardín. Al final, la administración local intervinó la zona; se arregló el acceso al barrio Los Anaya, pero no pudo seguir adelante con todo el proyecto del Bosque de los Caminantes.