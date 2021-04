Web de la Alcaldía de Cartagena presenta problemas técnicos

La Oficina Asesora de Informática de la Alcaldía de Cartagena se permite dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, ya que es falsa la información que anda circulando en torno al dominio de la página web del Distrito.

En este momento tenemos problemas técnicos que estamos resolviendo, por lo que esperamos durante las próximas horas normalizar la navegación en la página web de la Alcaldía de Cartagena.

En primer lugar, aclara que NO se ha vencido el dominio. De hecho, no vence puesto que lo maneja el Gobierno Nacional “Gov.co”, por lo que la página web http//:www.cartagena.gov.co no se ha vencido.

Además, se informa que pese a los inconvenientes técnicos que estamos experimentando en el portal institucional, no se han comprometido ni las finanzas, ni las transacciones, ni los activos de la Administración. Cabe aclarar que el recaudo no se ha visto afectado.

Se precisa, además, que en la Alcaldía de Cartagena tenemos un certificado digital pagado e individual. Estos certificados son emitidos por una autoridad certificadora y garantizan que el 100% de los visitantes podrán ver el sitio de forma segura.

Este certificado SSL es un protocolo de seguridad que sirve para brindar seguridad al visitante en la página web, esta es una manera de decirle a los clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales o realizar transacciones a través de este.

Con base en lo anterior, informamos que nos encontramos en la actualidad en proceso de renovación de este certificado, que se realizará por 6 años para garantizar su funcionamiento.

Estamos desde la Oficina Asesora de Informática tomando todas las medidas para continuar prestando todos los servicios, teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad pertinentes para que las transacciones y todos los activos anteriormente mencionados estén salvaguardados y libres de amenazas.