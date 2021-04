Personal de salud independiente a registrarse en plataforma PISIS: Dadis

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informó a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Profesionales Independientes del Distrito que, con el propósito de que todo el personal de salud pueda ser vacunado contra el COVID-19, el Ministerio abrirá de nuevo la plataforma PISIS.

En esta plataforma, las IPS pueden cargar a su talento humano en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo y los estudiantes de pregrado/posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en práctica clínica en un prestador de servicios de salud (incluye los internos y residentes) para vacunación contra el COVID-19. Esta habilitación temporal de la plataforma, ira desde el día 16 al 23 de abril de 2021.

Cabe resaltar que la plataforma estuvo habilitada durante tres meses en los cuales se hizo el llamado al cargue de todo el talento humano en salud, sin embargo, todavía existe en la ciudad un gran número de profesionales de la salud que no se encuentran cargados en PISIS y por consiguiente no aparecen priorizados en MiVacuna, motivo por el cual no han podido acceder a la vacuna.

“Es de suma importancia que todos los prestadores y personal del sector salud del distrito realicen el cargue en la plataforma dentro de esta fecha para garantizar que el 100% del personal de la salud se encuentre priorizado, para ser vacunados contra la COVID-19”, aseguró la subdirectora del Dadis, Carmen Llamas, en una misiva.

Adicionalmente a esto se les informó que, con el fin de brindar asistencia técnica a las IPS que necesiten soporte para realizar el cargue de la información en la plataforma y que aún tengan dudas en el proceso, desde el Departamento Administrativo y Distrital de Salud se realizará una capacitación con el ingeniero encargado en el distrito para dicha actividad.