CamComercio Cartagena pidió no bajar la guardia con la bioseguridad

Un llamado urgente al empresariado, el comercio y la ciudadanía en general, hizo el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez Castellanos, para no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad frente al tercer pico de la pandemia, derivada por el COVID-19.

El directivo señaló que la entidad cameral reconoce y le apuesta a la reactivación económica y generación de empleo en Cartagena y la región a través de sus diferentes apuestas productivas, por lo que insiste en que, la única manera en que se puedan consolidar estos aspectos es a través de la conciencia del autocuidado y la implementación permanente de las medidas bioseguridad y prevención como el uso del tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social.

“Celebramos que durante el receso de Semana Santa hayamos registrado un significativo número de visitantes en la ciudad, lo cual dio un importante respiro al comercio y la dinámica económica en torno al turismo, sin embargo, queremos cultivar la importancia de adquirir y promover una disciplina social que permita transformar las conductas inadecuadas en comportamientos responsables, que nos permita sortear de manera asertiva los desafíos que nos ha traído la pandemia”, señaló Vélez Castellanos.

En el mismo sentido, el presidente Ejecutivo reiteró el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena al plan nacional de vacunación del Gobierno Nacional, ejecutado por el Distrito e invitó a toda la comunidad a aplicarse el biológico conforme avanzan las diferentes etapas de este.

“Hoy, la vacunación es la forma más segura y eficaz de salvar vidas. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean, pero no por ello podemos ser flexibles y bajar la guardia. Por eso hacemos un llamado a la cordura, a la sensatez de toda la ciudadanía. No agudicemos más esta situación de emergencia sanitaria. El mensaje es a cuidarnos entre todos. Cartagenero y bolivarense, necesitamos que cuides de ti y de todos los tuyos”, expresó finalmente el directivo.