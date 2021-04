Padre de joven agredida con cuchillo en Cartagena pidió justicia

Con una herida en su mano y otra en el rostro, que por fortuna no comprometió órganos vitales, permanece en urgencias de la clínica La Ermita Yoleidis Montalván Hernández, la joven agredida por dos delincuentes en Cartagena.

Horas después al delicado suceso, Humberto, el padre de esta guarda de seguridad hizo un llamado a las autoridades pidiendo resultados en la investigación, tras considerar que los sujetos pusieron en peligro su integridad, y tienen en el centro asistencial a quien considera, "la luz de sus ojos".

"Gracias a Dios en la lesión de la cara no hay riesgo, pero en la mano si está rabiando mucho. Y bueno, por lo que me han dicho, son delincuentes que frecuentas en la zona pero yo no los conozco propiamente. Ya los encargados asumirán este caso", manifestó el papá de la paciente.

Por su parte, desde el comando de la Policía Metropolitana manifestaron que se han intensificado las labores para dar con el paradero de quienes son responsables del hecho delictivo.