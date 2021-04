Mujer denuncia a hombre que se masturbó frente a ella adentro de un bus

La víctima esta vez fue Joyce Carrillo una mujer que hacia las 10 de la mañana, del lunes 5 de abril, salió del portal 80 y cogió un bus para dirigirse hacia Mosquera, Cundinamarca, aunque todo parecía estar bien, se encontró con un hombre que sin ningún pudor cometió este hecho.

"Me subí al bus, pero a delante ya todas las sillas estaban ocupadas por eso seguí hasta atrás donde se encontraba ese sujeto, quien se sacó el pene y comenzó a masturbarse, yo empecé a gritar a decirle al conductor que se detuviera, no me lo creía que este tipo estuviera haciendo esas cosas, tuve miedo pero cogí el celular y lo grabe porque yo pienso en mis hijas que son más pequeñas y pienso que a ellas también les puede pasar esto", dijo.

Respecto a esto, Joyce aseguró que lo peor de esto fue la indiferencia pues nadie la quiso ayudar y hasta las juzgaron.

"Fue una total falta de empatía, de solidaridad, yo no me voy a subir un día a gritarle a un desconocido esas cosas no, yo miraba a las mujeres que estaban allí y ellas no decían nada solo me miraban y ya, hasta una me dijo que no le pegara... yo no entendía a esas mujeres y a esos señores que no hicieron algo para respaldarme", dijo.

Finalmente, Joyce denunció a este hombre y está invitando a otras mujeres que lleguen a pasar por lo mismo a denunciar y a no quedarse calladas. En este momento ella y su familia está esperando cuál será la sanción para este sujeto.