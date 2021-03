Hombre denuncia tratos crueles en el hospital de Kennedy

Este hecho ocurrió el pasado 28 de marzo cuando Natalia y su esposo, quien quiso reservar su identidad, llegaron a urgencias al hospital Kennedy al Sur Occidente de la ciudad.

"Mi esposo no se podía mover porque tenía un dolor pélvico a raíz de unos cálculos en los riñones, pero este dolor era tan crónico que le bajo a los testículos, por eso fue que lo llevamos hasta urgencias del hospital de Kennedy, yo entre con él pero después me dijeron que tenia que salir que no podía quedar allí. Yo lo dejé en una camilla", dijo Natalia.

Sin embargo aseguró que cuando salió de ese lugar todo empeoró.

¡Qué inhumanos! Esto ocurrió en el Hospital de Kennedy al parecer el 28 de marzo. Así fue "atendido" paciente con dolor testicular, quien fue obligado a pararse de la camilla a pesar de su imposibilidad y fue tirado al suelo. Esto debe investigarse. @SectorSalud @SubRedSurOcci pic.twitter.com/kSWbA196bi — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) March 30, 2021

"Aproximadamente a la media hora, él me envió un video donde las enfermeras lo empezaron jalonear, a rasguñar para bajarlo de la camilla y a tratarlo muy mal. En este momento mi esposo tiene los rasguños visibles en sus brazos. En el video se evidenciar cuando lo tumbaron al piso y le tiran al suelo las pertenencias que él tenía dejándolo ahí. Él duró todo esa noche así y a veces las personas le pasaban por encima, hasta que ayer al mediodía lo ayudaron a sentarse en una silla pero muy adolorido", aseguró.

Este fue el video que dio a conocer que la concejal Heidy Sánchez del partido Colombia Humana UP.

En este momento el paciente se encuentra estable y es importante resaltar que Caracol Radio habló con la SubRed Sur Occidente para obtener una respuesta a esta denuncia, pero no han dicho nada sobre este caso.