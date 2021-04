Decretar confinamiento ante el tercer pico del COVID, pide gremio médico

El cuerpo médico en Colombia, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para decretar el confinamiento ante el tercer pico de la pandemia que se avecina en Colombia.

Jorge Enrique Enciso, presidente de la federación de sindicatos médicos con sede en Cali, aseguro que el gremio médico del país está muy preocupado por que las camas UCI se están saturando porque la vacunación va muy lenta.

"Realmente como gremio médico estamos profundamente preocupados por la tercera ola del COVID-19 que ya la tenemos encima. Estamos muy preocupados porque la gente no guarda el distanciamiento y las camas UCI otra vez se están saturando porque la vacunación está muy lenta", recalcó el dirigente gremial.

Enrique Enciso advirtio que de seguir así no van ver camas UCI para tanta gente.

"Por favor, si no nos cuidamos podemos compicarnos, podemos morirnos. Por favor cuidemonos entre todos. Si nosotros no hacemos un confinamiento voluntario que el Gobierno no lo ha decretado, no vamos a tener un confinamiento de una semana, sino vamos a tener un confinamiento de meses, como está sucediendo en varios países europeos", recalcó el presidente de la federación de sindicatos médicos con sede en Cali.

1.289 caleños fueron vacunados contra la covid-19 este jueves santo.