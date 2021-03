¿Por qué Antioquia no avanza a la velocidad esperada en la vacunación?

A la hora de vacunación existen varias variables que le han impedido a Antioquia cumplir con la meta estipulada por el Gobierno Nacional. El principal problema que detectaron las autoridades de salud, fue las difíciles condiciones de acceso a algunas zonas del departamento. Otra es la abstinencia a vacunarse y para agendar las citas.

Leopoldo Giraldo, gerente para la Contención del COVID-19 en Antioquia, expone que el departamento está además supeditado al número de vacunas que envíe el Gobierno.

“Cuando no las logramos agendar porque no la ubicamos, hacemos propaganda y la gente aparece, hasta tener inclusive congestiones en unos momentos. Logramos vacunar muy fácil a la población que vive en el casco urbano, pero no es tan fácil vacunar a la población que vive en veredas alejadas a cuatro, cinco, seis horas o posiblemente días”, explicó el gerente.

Según el doctor Giraldo, en la primera etapa ya están llegando los biológicos para aplicarle las segundas dosis al personal médico de primera línea y a los adultos mayores de 80 años. En la segunda fase ya hay también un avance importante en el agendamiento de citas, sin embargo, ante la dificultad en contactar a los pacientes, también se ha convocado por demanda de vacunas.

“Agendados y vacunados podría decir que en el departamento esta fase está terminada y agendada, por lo que comenzamos a demanda con los mayores de 70. Ya va llegando otros biológicos”, añadió el doctor.

Antioquia tiene una meta ambiciosa de vacunar a un millón de ciudadanos para el mes de abril, debido a un lote importante de vacunas que llegará por parte del Gobierno Nacional. Este reto, implicaría contratar más personal.

“En abril llegan cerca de 8 millones de biológicos. Antioquia comparte poblacionalmente el 30%, entonces nos estará llegando casi un millón de vacunas. Eso nos da que podríamos estar aplicando cerca de 34 mil biológicos diarios, que nos daría un tiempo prudencial de 20 o 25 días para aplicarlos”, señaló el funcionario.

Antioquia cuenta con un equipo de cerca de 340 equipos de vacunación, que pueden aplicar hasta 90 biológicos en un día, lo que da un aproximado de aplicación de hasta 35 mil vacunas en un día. No obstante, Antioquia está vacunando a un promedio de 15 mil y 20 ciudadanos.