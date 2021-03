Sector salud reporta aumento del desorden social

El sector de la salud del Norte de Santander ha expresado la preocupación que se está generando debido al aumento de la ocupación de las camas de cuidados intensivos, producto de el desorden social que mantiene los habitantes en esta región de frontera.



Ante eso se presume que el tercer pico llegará muy pronto y generará nuevamente una crisis en el sistema hospitalario de Cúcuta, en donde anteriormente estuvo al 100% de la capacidad la atención al COVID-19.



Sandra Figueroa Jefe De Enfermeras del Hospital Universitario Erasmo Meoz, le dijo a Caracol Radio qué se deben mantener las normas por parte de los habitantes y tener conciencia que la pandemia continúa.



“La ocupación de camas UCI está baja pero hemos visto mucho desorden social, la gente no ha entendido que estamos en la pandemia y aún hay peligro, todavía no han querido aprender que el COVID-19 no se va a ir y que es una enfermedad para todo el mundo entero, por eso le seguimos pidiendo a las personas que se cuiden y utilicen las medidas de bioseguridad, porque si no nos vamos a enfermar y muchos vamos a morir, mire cómo está Brasil y otros países, en cualquier momento pueden subir la ocupación porque la gente no quiere entender que se tienen que cuidar y quedarse en casa”, dijo la enfermera.

Por ahora las autoridades han aumentado los diferentes operativos para tratar de contrarrestar estos desórdenes, y que las personas mantengan los cuidados durante la celebración de esta semana Mayor.