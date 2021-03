Llegan equipos especiales para rescatar a los mineros en Neira

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana llevó la enorme motobomba de 15 pulgadas y 1,5 toneladas de peso, que fue prestada por un particular para intentar evacuar el agua de la mina donde siguen alrededor de 11 personas atrapadas.

La comunidad y los organismos de socorro deslizaron este pesado aparato hasta la mina, con la esperanza de que la succión del agua sea la suficiente para poder rescatar a los trabajadores.

Varias horas estuvieron aserrando troncos los Bomberos de Irra para que le sirvieran de rieles a la planta eléctrica. Este grupo de mujeres y hombres valientes tomaron picas, palas y machetes para abrirle paso a este equipo hasta ponerlo al pie del socavón.

Hasta este momento no ha sido posible que su funcionamiento sea óptimo porque tiene filtraciones de aire. Sin embargo la comunidad y los organismos de socorro no se rinden y lograron llevar hasta el lugar una retroexcavadora, para que les ayude a desviar el curso del río Cauca lo suficiente para que el agua no siga entrando.

La gran familia minera guarda la esperanza de rescatar a sus compañeros y terminar con estos días de terrible angustia. Saben que la misión es peligrosa, pero quieren seguir luchando para traer de nuevo a la luz a este grupo de personas, que arriesgan sus vidas para sacar un gramo de oro de las entrañas del río Cauca.

