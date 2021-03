Tribunal dejó sin piso jurídico la consulta popular de Piedras, Tolima

El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de segunda instancia reconoce que el acuerdo municipal de Piedras que formalizó el resultado de la consulta popular perdió fuerza ejecutoria, es decir, no se puede aplicar y no se puede exigir su cumplimiento porque así lo determinó la Corte Constitucional, al considerar que los municipios no pueden prohibir actividades legales como la minería o la extracción de petróleo.

Lo anterior deja una puerta abierta para Anglogold, compañía que demandó; y empresas petroleras como Parex o Telpico que podrían intervenir en el territorio.

Otra decisión judicial fue la del juzgado Octavo Administrativo de Ibagué que declaró la nulidad de los artículos 33, 37 y 50 del Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, de Piedras que prohibía actividades extractivas, al considerar que esos artículos violan la Constitución, violan la ley (específicamente el código de petróleos), el municipio no tenía competencia para prohibir vía EOT actividades legales como la petrolera.

El juzgado consideró que el Estado es el propietario de los recursos naturales no renovables y del subsuelo, como lo dice el Artículo 332 de la Constitución Política de colombiana. Por lo anterior, el juez del caso en su concepto afirmó que es reprochable que hayan acudido a la consulta popular para aprobar la prohibición en el EOT y el Acto Administrativo está viciado por desbordar la competencia del municipio. La demanda fue interpuesta por Interoil Colombia Exploration una compañía petrolera.