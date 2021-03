Atlántico decreta toque de queda y ley seca este puente festivo

La Gobernación del Atlántico decretó toque de queda y ley seca durante este fin de semana para contener el aumento de casos de COVID-19 que se ha venido reportando en las últimas semanas en el departamento.

La medida será de la siguiente manera: desde el sábado 20 de marzo a las 11 p.m. hasta el domingo 21 de marzo a las 5:00 a.m. Luego, a partir de las 8:00 p.m. del domingo hasta las 5:00 a.m. del lunes 22 de marzo. De igual forma, desde el lunes a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del martes 23 de marzo

La medida fue decretada luego de una reunión encabezada por la secretaria de salud, Alma Solano y los alcaldes de los 22 municipios.

Según los datos de la Gobernación, en el Atlántico hay 1.227 casos activos de este virus y este viernes se reportaron 527 nuevos contagios solo en los municipios y la ocupación de camas UCI es del 69%.